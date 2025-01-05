هشام عباس يتعرض لوعكة صحية خطرة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تسبب اعتذار الفنان هشام عباس عن عدم المشاركة في حفل تكريم الموسيقار الراحل أحمد الحجار الذي يقام تحت رعاية وزارة الثقافة على المسرح الكبير بدار الأوبرا. في كشف تدهور حالته الصحية، وذلك بعد تعرضه لأزمة خطرة أدت الى منعه من الكلام بأوامر من الأطباء، حيث أصيب بالتهاب في الحنجرة، ليحصل على راحة إجبارية في المنزل لمدة ثلاثة أسابيع للخضوع للعلاج.

كان هشام عباس قد فاجأ الجمهور باعتذاره عن عدم المشاركة في حفل تكريم الموسيقار الراحل أحمد الحجار الذي يقام تحت رعاية وزارة الثقافة على المسرح الكبير بدار الأوبرا بسبب المرض، وذلك في إطار مشروع “100 سنة غنا” بالتعاون مع الفنان علي الحجار، والمقرر له مساء اليوم (الأحد).

يُذكر أن فكرة مشروع “100 سنة غنا” قائمة على توزيعات جديدة للألحان القديمة، كما تقوم على وجود مطربين ومطربات شباب في كل حفلة، ويشارك في حفل تكريم الراحل أحمد الحجار الفنانة أنوشكا والفنان الشاب أحمد علي الحجار، الذي يقدم بجوار والده عددًا من الأغاني تلحين عمه.