ليلى علوي تحتفل بعيد ميلادها برسائل حب من نجوم الفن

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت الفنانة ليلى علوي عبر حسابها الخاص بـ”إنستغرام” مقطع فيديو ظهر من خلاله عدد من زملائها الفنانين وهم يهنئونها بعيد ميلادها، الذي يصادف يوم 4 كانون الثاني (يناير)، ويتمنون لها دوام النجاح والتوفيق، وأعربوا عن محبتهم الكبيرة وسعادتهم بالعمل معها، وكان من بينهم بيومي فؤاد، سليمان عيد، ونور إيهاب.

وعلقت ليلى على الفيديو قائلة: “يسعدني أن أرى هذه التهاني من أعزائي وأحبائي.. مع خالص محبتي وتقديري”.

كانت ليلى علوي قد روّجت لفيلمها الجديد “المستريحة” من خلال نشرها عبر “إنستغرام” مقطع فيديو من كواليس الفيلم الذي يعرض حالياً في دور السينما في مصر والدول العربية، وطلبت رأي متابعيها فيه.

شارك ليلى علوي في بطولة العمل مجموعة مميزة من الفنانين أبرزهم: بيومي فؤاد، عمرو عبد الجليل، مصطفى غريب، محمد رضوان، محمود الليثي، عمرو وهبة، ونور قدري، تأليف محمد عبد القوي، أحمد أنور، أسامة حسام الدين، وأحمد سعد والي، ومن إخراج عمرو صلاح.

وتدور قصة الفيلم حول شخصية “شاهيناز”، التي تعود الى مصر بعد غياب دام 20 عامًا، وتبدأ في جمع أبنائها لتشكيل عصابة تساعدها على استرجاع “ماسة سوداء” باهظة الثمن سُرقت منها. ومع تصاعد الأحداث، تنجح “شاهيناز” في تنفيذ خطتها، لكن تواجه مفاجأة تقلب مجرى الأحداث.