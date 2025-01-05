نور النبوي: “متجوز شغلي.. ومش فاضي للحب”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حل الفنان نور النبوي، ضيفاً على برنامج blinx، حيث كشف عن موقفه من الارتباط بالفترة الحالية، مشيرًا الى أنه لا يفكر في الحب وكل ما يشغل تفكيره حاليًا هو عمله بالوسط الفني.

قال نور: “أنا متزوج من شغلي ومفيش حد في حياتي ومش فاضي أحب ولما أدخل علاقة حب هتمنى تكون مش على السوشيال ميديا”.

يُذكر أنه يعرض حاليًا لنور النبوي فيلم “الحريفة 2” في السينمات، حيث يشارك في العمل كل من أحمد غزي، كزبرة، نور إيهاب، دونا إمام، نورين أبو سعدة، وسليم الترك، والعمل من تأليف إياد صالح وإخراج كريم سعد، ويشهد مشاركة عدد كبير من نجوم الفن كضيوف شرف، من بينهم آسر ياسين، أحمد فهمي، وأسماء جلال، بالإضافة الى الظهور المميز لنجم كرة القدم المعتزل مايكل أوين.

ودارت أحداث فيلم “الحريفة” حول ماجد الذي يواصل مع أصدقائه وزملائه خوض المزيد من التحديات والمغامرات المثيرة من خلال ممارسة لعبة كرة القدم، كما تشهد حياتهم الشخصية المزيد من التطورات والتغيرات المختلفة.

يذكر أن نور النبوي، شارك في السباق الرمضاني الماضي، بمسلسل “إمبراطورية ميم”، بطولة خالد النبوي تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمد سلامة، وحقق العمل نسبة مشاهدة كبيرة وقت عرضه، وضم كلًا من: حلا شيحة، نشوى مصطفى، محمود حافظ، نور النبوي، محمد محمود عبد العزيز، إيمان السيد، مايان السيد، هاجر السراج، نجلاء بدر، نورهان منصور، عمر زهران، وهو من إخراج محمد سلامة.