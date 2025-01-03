شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الأفلام تعلن عن ورشة تدريبية في فن الإنتاج الصوتي للسينما والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت هيئة الأفلام عن تنظيم ورشة عمل افتراضية بعنوان فن الإنتاج الصوتي للسينما، وتستهدف هذه الورشة صُنّاع الأفلام من مختلف التخصصات بهدف تزويدهم بالمعرفة الشاملة حول مبادئ وممارسات وأهمية تسجيل الصوت أثناء التصوير للأفلام والتلفزيون.

كما تهدف الورشة إلى تطوير مهارات المشاركين وتمكينهم من التعامل مع أحدث التقنيات المستخدمة في مجال الإنتاج الصوتي.



تبدأ الورشة يوم الاثنين القادم وتستمر على مدى ثلاثة أيام حيث تُعقد جلساتها في السادس والثامن والعاشر من شهر يناير ويشارك في هذه الورشة أربعون متدربًا تم اختيارهم بناءً على معايير دقيقة لضمان تحقيق أقصى استفادة من المحتوى التدريبي.



الإنتاج الصوتي للسينما

ويتولى تقديم الورشة المهندس الصوتي توماس كيرلي، الذي يتمتع بخبرة ميدانية تمتد لأكثر من 23 عامًا في مجال تسجيل الصوت الميداني.

ويتميز كيرلي بسجل مهني حافل في صناعة الأفلام، حيث شغل أدوارًا تقنية وتدريبية متنوعة أسهمت في تطوير مهاراته ونقل خبراته إلى العاملين في هذا المجال.



وتشمل محاور الورشة تعريف المشاركين بمفهوم الصوت وآلية عمله وتعلم التقنيات المستخدمة في تسجيل الصوت بشكل احترافي بالإضافة إلى التحضير لوظيفة تسجيل الصوت وأهمية بناء تواصل فعال مع فريق العمل لتحقيق أفضل النتائج في الإنتاج.



وتسعى الورشة إلى تمكين المشاركين من فهم كيفية استخدام الصوت كأداة أساسية في صناعة الأفلام والتمييز بين الصوت السينمائي والصوت في الواقع كما تهدف إلى تعريفهم بسلوك الصوت وآلية عمل الميكروفونات وأجهزة التسجيل وتطبيق هذه المعرفة في مختلف مراحل الإنتاج السينمائي.



تم تحديد معايير اختيار المشاركين لضمان تحقيق الاستفادة القصوى وتشمل هذه المعايير إتقان جيد للغة الإنجليزية ووجود اهتمام واضح لدى المتقدمين بمجال الإنتاج الصوتي.