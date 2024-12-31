شكرا لمتابعة خبر عن مدرسة تكرم عامل النظافة في “ترند المعلمين”.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قام مدير مدرسة دار الأحفاد الأهلية باستدعاء عامل النظافة تحت حجة الحاجة إلى التنظيف، لكن المفاجأة كانت في تكريمه في حدث مميز أطلق عليه “ترند المعلمين”.

حيث طلب منه الجلوس في مكانه وقام عدد من الطلاب والمعلمين بتكريمه وباعطاءه عددا من الهدايا البسيطة كتبعيرا عن تقديره للعمل الذي يقوم به في المدرسة.

وإشاد الجميع بهذه البادرة التي تعكس روح التعاون والتقدير لجميع أفراد المدرسة، مهما كانت وظائفهم، ويشجع على تعزيز القيم الإنسانية والاحترام بين الجميع.