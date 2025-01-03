اخبار الخليج / اخبار الإمارات

الامارات | مكتوم بن محمد: شكراً الشيخة هند

0 نشر
موقع الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن مكتوم بن محمد: شكراً الشيخة هند والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، عبر حساب سموه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "X"، "تويتر" سابقاً، حفظكم الله .. وأدام بينكم المحبة والمودة.. أنتم نموذج لنا.. وقدوة لكل بيت وأسرة في دولة الإمارات.. شكراً الشيخة هند.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر

Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
MO Nasa

MO Nasa

إقرأ ايضا

Advertisements