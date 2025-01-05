استشهاد صحفي فلسطيني في غارة إسرائيلية على شمال قطاع غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استشهد صحفي فلسطيني في قصف الاحتلال الإسرائيلي اليوم، على شمال قطاع غزة، ليرتفع بذلك عدد الشهداء الصحفيين منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع مطلع أكتوبر 2023 إلى 203 شهداء، بالإضافة إلى عشرات الإصابات.

وفي الضفة الغربية أصيب ثلاثة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال اليوم، خلال اقتحامها البلدة القديمة بمدينة نابلس، كما أصيب فلسطيني آخر برصاص الاحتلال خلال اقتحام بلدة ميثلون بمدينة جنين، ترافق ذلك مع اقتحام عدة بلدات ومدن، تخللها مواجهات ومداهمة للمنازل والعبث بمحتوياتها.

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