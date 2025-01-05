السعودية | عبور أولى طلائع الجسر البري الإغاثي السعودي لمساعدة الشعب السوري بمنفذ جابر الأردني

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

عبرت اليوم منفذ جابر الحدودي للمملكة الأردنية الهاشمية 60 شاحنة، أولى طلائع الجسر البري الإغاثي السعودي لمساعدة الشعب السوري الشقيق، الذي يسيره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تمهيدًا لدخولها إلى سوريا، تحمل على متنها مواد غذائية وإيوائية وطبية للإسهام في تخفيف آثار الأوضاع الصعبة التي يمر بها الشعب السوري الشقيق حاليًا.

وتعد هذه المساعدات، امتدادًا للدعم المتواصل المقدم من المملكة إلى الأشقاء في سوريا، وتأكيدًا للدور الذي تضطلع به المملكة في مد يد العون للدول الشقيقة والصديقة خلال مختلف الأزمات والمحن.

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