شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة الشرقية توقع عقودا واتفاقيات استثمارية بـ9 مليارات ريال في 2024 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقعت أمانة المنطقة الشرقية خلال عام 2024م عددًا من العقود الاستثمارية بتكلفة أكثر من 9 مليارات ريال، التي رعى سمو أمير المنطقة الشرقية توقيع مجموعة منها.

وتضمنت العقود الاستثمارية مشاريع النقل البحري، وخور الدمام، وكورنيش الحمراء، وإنشاء جامعة خاصة، ومصنع لتدوير النفايات، واستثمار غاز الميثان. مشاريع استثمارية شهد المعرض العالمي سيتي سكيب إطلاق مجموعة من المشاريع الاستثمارية، منها مدينة الاستدامة مع شركة سرك التابعة لصندوق الاستثمارات، وتطوير مجموعة من المخططات والمدن الصناعية واللوجستية، وتطوير الواجهات البحرية لاستثمار البنية التحتية والخدمات.

وتضمنت الأحداث: تطوير واستثمار الكورنيش الجنوبي في الخبر، وشركة أسفار التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، ومجموعة من المشاريع الاستثمارية المتنوعة وبأنشطة ومجالات عديدة صحية وتجارية وسياحية وترفيهية ورياضية واجتماعية في مختلف مدن ومحافظات المنطقة.

ونوهت باستثمار أكثر من 95% من الأصول الاستثمارية المتاحة، والعمل جار لطرح وإطلاق المزيد من الفرص والمشاريع الاستثمارية المميزة والنوعية لدعم المستثمرين ورواد الأعمال. استقطاب الاستثمارات وقال أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير: إن الأمانة تسعى إلى استقطاب المستثمرين ورواد الأعمال ودعمهم والارتقاء بالجذب الاستثماري وتشجيع الاستثمارات.

وأضاف: "تتميز المنطقة الشرقية بموقعها الجغرافي كبوابة لدول الخليج العربي، وبمساحتها الشاسعة الأكبر بين المناطق، وبتنوع الأنشطة والحركة الاقتصادية بها، وتتميز بالجذب الاستثماري الأجنبي كونها تمثل مركزًا عالميًا للطاقة وتسهم بشكل كبير بالناتج المحلي للمملكة، وتتميز بترتيب متقدم في توفير وشغل الوظائف، والقدرة الشرائية، ووجهة سياحية رئيسية".

وأشار إلى أن هذه العوامل تعد عوامل إيجابية محفزة ومشجعة لتنمية الاستثمارات.

