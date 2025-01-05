شكرا لقرائتكم خبر عن «لانا» تنهي الاستحواذ على 50% من «Wavelight Technologies» والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

وبحسب الشركة، يتمثل هذه الاستحواذ امتداداً لاستراتيجية لانا وذلك عبر دخولها في تحالفات وشراكات مجزية محلياً وإقليمياً وعالميا بهدف النهوض بمكانة لانا والمحافظة على موقعها الريادي وتعزيز حصتها السوقية.

وتمتلك Wavelight Technologies خبرة واسعة في مجال الصناعة الطبية ويقع مقرّها الرئيسي في دبي وتستخدم أجهزتها في أكثر من دولة حول العالم.

ويبدأ الاثر المالي لعملية الاستحواذ من 01-01-2025 م.

الدمام - شريف احمد - أنهت شركة لانا، اليوم، إجراءات الاستحواذ على 50% من (شركة Wavelight Technologies) في الإمارات العربية المتحدة المتخصصة في صناعة الأجهزة الطبية.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ، تتميز شركة Wavelight Technologies بتخصصها في صناعات الأجهزة الطبية.وبحسب الشركة، يتمثل هذه الاستحواذ امتداداً لاستراتيجية لانا وذلك عبر دخولها في تحالفات وشراكات مجزية محلياً وإقليمياً وعالميا بهدف النهوض بمكانة لانا والمحافظة على موقعها الريادي وتعزيز حصتها السوقية.وتمتلك Wavelight Technologies خبرة واسعة في مجال الصناعة الطبية ويقع مقرّها الرئيسي في دبي وتستخدم أجهزتها في أكثر من دولة حول العالم.ويبدأ الاثر المالي لعملية الاستحواذ من 01-01-2025 م.