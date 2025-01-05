الاقتصاد

«زجاج»: صيانة وتجديد الفرن لشركة زميلة بـ15.1 مليون دولار

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن «زجاج»: صيانة وتجديد الفرن لشركة زميلة بـ15.1 مليون دولار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت شركة الصناعات الزجاجية الوطنية "زجاج" عن مشروع لإحدى شركاتها الزميلة شركة جارديان زجاج الدولية للزجاج المسطح (جارديان رأس الخيمة) لصيانة وتجديد الفرن وسيتم البدأ في المشروع في فبراير 2025.
وقالت الشركة في بيان على تداول : إن تكلفة المشروع تقدر بـ15.1 مليون دولار، يمول ذاتيا.
وأضافت أن التاريخ المتوقع للانتهاء من إنشاء المشروع: أبريل 2025.
وتوقعت أن يكون الأثر المالي في توقف الإنتاج منوهة بتعويض فترة التوقف خلال العام وذلك حسب خطة الصيانة المجدولة لعام 2025.
وأفادت بأن مدة الإنتاج التجريبي للمشروع 15 يوما، متوقعة الإنتاج التجاري في أبريل 2025.
وذكرت أن الجهة المنفذة أو الطرف الآخر في العقد أو المشروع «LMS and CTE».
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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