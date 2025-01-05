السعودية | مشاركة فعالة للجمعية السعودية للإعلام السياحي في ملتقى السياحة السعودي الـ3

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

تشهد العاصمة السعودية الرياض الدورة الثالثة من ملتقى السياحة السعودي، الذي ينطلق السابع من يناير، ولمدة ثلاثة أيام في واجهة الرياض بالشراكة وزارة السياحة وهيئة السياحة السعودية وصندوق التنمية السياحي، تحت شعار “لنكتشف”.

ويقدم الملتقى الذي يستقطب أكثر من 100 عارض، منصة شاملة لاستعراض أحدث المستجدات في قطاع السياحة السعودي، ويتيح للزوار فرصة الاطلاع على أبرز المشاريع الاستثمارية، وتطوير مهاراتهم وقدراتهم، وبناء شراكات جديدة تساهم في دفع عجلة التنمية السياحية في المملكة”.

وأوضح خالد آل دغيم رئيس الجمعية السعودية للإعلام السياحي إن جمعية الإعلام السياحي تشارك بالملتقي بورش عمل تتناول السياحة البيئية في ضوء رؤية المملكة 2030 يقدمها الدكتور أحمد بن حمد العمير، المختص في التربية السياحية، مستشار الجمعية السعودية للإعلام السياحي.

كما تشارك بورشة تتناول نجاح المرأة السعودية في القطاع الفندقي، تقدمها أ. وضحى العتيبي، خبيرة في القطاع الفندقي، مسؤولة الأغذية والمشروبات في هيئة تطوير بوابة الدرعية.

ويتيح الملتقى للزوار فرصة الاطلاع على أبرز المشاريع الاستثمارية، وتطوير مهاراتهم وقدراتهم، وبناء شراكات جديدة تساهم في دفع عجلة التنمية السياحية في المملكة.

ويستقبل ملتقى السياحة السعودي مجموعة متنوعة من الحضور، بما في ذلك رجال الأعمال والمستثمرين وكبار الشخصيات والمسؤولين، مما يعزز فرص التعاون والشراكة.

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