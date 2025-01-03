شكرا لقرائتكم خبر عن فلكية جدة تكشف عن حقيقة الأجسام المحترقة في سماء جازان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، أن ظهور ما يشبه أجسام محترقة في سماء مدينة جازان جنوب المملكة، يفسر بناء على مقطع الفيديو والحالات السابقة على الأرجح أنه حطام من صاروخ صيني فضائي تفكك في أثناء دخوله إلى الغلاف الجوي للأرض.

وكانت تناقلت مواقع إخبارية مقاطع فيديو لظهور ما يشبه أجسام محترقة في سماء مدينة جازان جنوب المملكة مساء الخميس 02 يناير الجاري. أجسام محترقة في سماء مدينة جازان وذكر "أبو زاهرة" أن الصاروخ عندما يكمل مهمته ينفد وقوده في النهاية ويفقد ارتفاعه ويدخل إلى الجزء الأكثر كثافة من الغلاف الجوي للأرض يتسبب الاحتكاك بالهواء في تسخينه واحتراقه.



وأوضح أن الحرارة الشديدة الناتجة عن الاحتكاك تتسبب في اشتعال المعدن والمواد الأخرى في الصاروخ واحتراقها مما يؤدي إلى ظهور الخطوط الساطعة التي تظهر في الفيديو.

والصين لديها تاريخ في إطلاق الصواريخ الفضائية التي شهدت بعض منها عودة إلى الغلاف الجوي لكوكب الأرض، بشكل غير متحكم به، ما يعني عدم تحديد مكان ووقت سقوطها بشكل محدد.