الامارات | بطولة حتا للجري تنطلق السبت بمشاركة أكثر من 1000 متسابق

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ضمن فعاليات "#شتا_حتا"، ينظم نادي حتا الرياضي الثقافي الاجتماعي "بطولة حتا للجري"، التي تقام غداً (السبت)، تحت رعاية الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، رئيس نادي حتا الرياضي الثقافي الاجتماعي، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي أحد الشركاء الرئيسيين للمبادرة، ويشارك فيها أكثر من 1000 عداء وعداءة من مختلف الجنسيات والأعمار يتنافسون على مجموع جوائز تبلغ 100 ألف درهم.

وتتضمن البطولة المنافسة ضمن 8 فئات مختلفة هي: فئتي الرجال للإماراتيين والفئة المفتوحة لمسافة 8 كيلومترات، وفئتي السيدات للإماراتيات والفئة المفتوحة لمسافة 5 كيلومترات، وفئتي الشباب للإماراتيين والمفتوحة تحت 20 سنة لمسافة 5 كيلومترات، وفئتي الصغار للإماراتيين والمفتوحة تحت 16 سنة لمسافة 3 كيلومترات.

وتم اختيار مسارات السباق لتجمع بين المرور بأجمل المناطق الطبيعية والسياحية التي تتميز بها المنطقة، وتضيف تحديًا بدنيًا للمشاركين، وتنتهي جميع السباقات في منطقة بحيرة ليم.

وتأتي بطولة حتا للجري في إطار الأنشطة الرياضية المتنوعة التي تتضمنها مبادرة "#شتا_حتا" التي تشرف عليها اللجنة العليا للإشراف على تطوير منطقة حتّا، وينفّذها "براند دبي"، الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة.

وتقام بطولة حتا للجري في سياق الجهود المتواصلة لجذب وتنظيم المزيد من الأحداث الرياضية في هذه المنطقة الحيوية من دبي وبما يخدم سكانها ويسهم كذلك في تعزيز فرصها الاقتصادية، ويعزّز مكانتها كوجهة للفعاليات الرياضية الكبرى، إذ استضافت حتّا مؤخراً بطولة "شتا حتا 2024" لكرة القدم التي شارك فيها 8 فرق مجتمعية، وأقيمت المرحلة التمهيدية الاستعراضية لفعاليات رالي دبي الدولي خلال الفترة من 29 نوفمبر حتى الأول من ديسمبر الماضي، بتنظيم من منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، وفعالية المسير وسط المزارع والأفلاج التي نظمتها حتا للمغامرات.



كما ستستضيف حتا العديد من الفعاليات الرياضية خلال الفترة المقبلة ضمن مبادرة "#شتا_حتا" من أبرزها سباقات الجري والدراجات الهوائية الجبلية والكاياك التي تنظمها حتا للمغامرات وحتا كاياك 11 يناير 2025، وتحدي التجديف الواقف والكياك يومي 25 و26 يناير، والفعاليات الرياضية العائلية يوم 1 فبراير، كما تقام دورة حتا الرمضانية في شهر رمضان، وسباق سبارتن ريس في وادي هب.