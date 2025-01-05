الامارات | سجين يتذمر من تأخر إعدامه ويطالب بسرعة التنفيذ

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

طلب أحد السجناء المحكوم عليهم بالإعدام في ولاية أريزونا من أعلى محكمة في الولاية تخطي الإجراءات القانونية وتسريع موعد إعدامه قبل الموعد الذي كانت السلطات تهدف إليه.

وفي ملف مكتوب بخط اليد للمحكمة هذا الأسبوع، طلب آرون جانتشيز من المحكمة العليا بالولاية تحديد موعد إعدامه في منتصف فبراير لإدانته بالقتل في مقتل تيد برايس عام 2002.

وقال جانتشيز، الذي يمثل نفسه، إن حكم الإعدام الصادر بحقه "تأخر كثيرًا" وأن الولاية كانت تتلكأ في طلب جدول زمني للإحاطة القانونية من المحكمة قبل الإعدام.

وقال مكتب المدعي العام كريس مايز، الذي يسعى لإعدام جانتشيز، إن جدول الإحاطة مطلوب لضمان قدرة مسؤولي الإصلاح على تلبية متطلبات الإعدام، مثل اختبار البنتوباربيتال الذي سيتم استخدامه في الحقنة القاتلة.

وكان من المقرر إعدام جانشيس في أبريل 2023 وفقا لمحطة "أي بي سي" لكن مكتب الحاكمة كاتي هوبز قال إن الولاية ليست مستعدة لفرض عقوبة الإعدام لأنها تفتقر إلى الموظفين ذوي الخبرة لتنفيذ عمليات الإعدام.

ويوجد في ولاية أريزونا، 111 سجينًا ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام،حيث نفذت آخر ثلاث عمليات إعدام في عام 2022 بعد توقف دام ما يقرب من ثماني سنوات بسبب الانتقادات بأن إعدامًا في عام 2014 كان فاشلاً وبسبب صعوبات الحصول على الأدوية اللازمة للإعدام. ومنذ ذلك الحين، تعرضت الولاية لانتقادات بسبب استغراقها وقتًا طويلاً لإدخال حقنة وريدية لحقنة قاتلة في سجين محكوم عليه بالإعدام

واعترف جانشيس بالذنب في تهمة القتل في إطلاق النار على برايس، الزوج السابق لصديقته، بالقرب من ضاحية ميسا في فينيكس.