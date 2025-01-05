شكرا لقرائتكم خبر إثارة وثقافة وأمان.. مزايا مهمة لـ "الدليلة" تسهل في التخطيط للرحلات والمغامرات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يتيح "الدليلة" العديد من الخدمات والمميزات التي تسهل مشاركة الشغف بالمغامرة والتواصل والتعاون مع الآخرين في التخطيط لرحلات مليئة بالإثارة، بما يعمل على تعزيز تجربة الزوار من داخل وخارج المملكة ضمن برنامج "شتاء السعودية".

ويتميز "الدليلة" بإمكانية حجز المغامرات في هذا الشتاء بسهولة في عدة مدن حول السعودية، مثل الرياض، جدة، العلا، وحائل وغيرها الكثير، والاختيار من بين مجموعة متنوعة من تجارب الدليلة المجهزة والمخططة من أشخاص ذوي خبرة لتناسب اهتمامات الزوار، حيث يقدم الدليلة أربع خدمات لمستخدميه منها أكثر من 50 طريقًا في "خريطة الدليلة"، التي تتميز بميزة مهمة للغاية وهي عملها من دون الحاجة إلى الاتصال بالإنترنت، حيث تسهم هذه الميزة في مساعدة المستخدمين على عدم إضاعة الطريق أثناء التجول في الوجهات البرية والطرق الوعرة وهي ميزة تعمل على جعل الرحلات آمنة.

أما "مجتمع الدليلة" فيقدم ميزة تكوين مجتمع سياحي يمكن التفاعل والتخطيط مع الأصدقاء والعائلة عبره وكذلك إرسال الدعوات للانضمام إلى التجارب والمغامرات.

وبالنسبة إلى "تجارب الدليلة" فهي تخص مختلف تفاصيل التجارب والمغامرات من حجز واستكشاف، وبها مزايا تشمل الفعاليات المقدمة أنشطة متنوعة مثل صعود الجبال، ومشاهدة النجوم، وتسلق الصخور، وقيادة الدراجات، وركوب الخيل ورحلات الجمال.

وهناك مزايا لمحبي المغامرات والثقافة والتعليم، حيث سيتم مستقبلًا تفعيل منصة الدليلة التعليمية لتقديم دورات تدريبية لتطوير عدد من المهارات اللازمة في الأنشطة الخارجية وبشهادات معتمدة.

بالإضافة إلى ميزة حالية بشأن استعراض التاريخ الثقافي الفريد للمناطق السياحية، وتقديم فرص فريدة للتعرف على جمال الطبيعة والخصائص البيئية لمناطق المحميات وأفضل الأنشطة السياحية والمغامرات في المملكة.

أما مزايا الدليلة بالنسبة للقطاع الخاص فستسهم في تمكين القطاع الخاص من المشاركة في منصة مبتكرة تسعى لتطوير الأنشطة السياحية والمغامرات في المملكة، كما تمنح القطاع فرصة للتعرف على اهتمام واتجاهات الجمهور السياحي من الرواد والسياح والزوار في الوجهات والأماكن السياحية المختلفة.

الجدير بالذكر، أن "الدليلة" ضمن تقويم فعاليات "شتاء السعودية" الذي يتضمن أكثر من 1000 تجربة وفعالية سياحية حول المملكة، وما يزيد عن 500 عرض مميز، وبدأ "شتاء السعودية" خلال شهر أكتوبر الماضي ويستمر حتى نهاية الربع الأول من 2025م.