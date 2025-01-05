الامارات | 5 أسباب تحرم الراكب من الصعود على متن الطائرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أثناء الرحلات الجوية في العديد من الدول، هناك العديد من القيود التي يجب مراعاتها لضمان سلامة وراحة الركاب.

في بعض الحالات، قد يُمنع الراكب من الصعود على متن الطائرة لأسباب محددة. إليكم خمسة أسباب رئيسية لرفض السماح للراكب بالصعود على متن الطائرة وفقًا ليوري سيتنيك، وهو طيار روسي مخضرم:

1. زيادة الوزن:

يجب على الراكب الذي يعاني من زيادة الوزن شراء مقعدين في المقصورة.

يبلغ متوسط وزن الراكب 75-80 كيلوجرامًا، وهو المعيار القياسي لحساب التوازن ووزن الإقلاع. إذا رفض الراكب شراء تذكرتين، فإنه يُحرم من الرحلة لضمان ارتداء حزام الأمان.

2. السجائر الإلكترونية:

التدخين في مقصورة الطائرة يمكن أن يسبب حالة طارئة. إن إنذار الحريق ينطلق، مما يستدعي الهبوط العاجل بالطائرة.

3. السلوك غير المناسب والعدواني:

إذا تصرف الراكب بطريقة عدوانية وغير لائقة، قد يتم إبعاده من الرحلة. المضيفون يراقبون سلوك الركاب لضمان الراحة والسلامة، وفي حالة مخالفة القواعد، لا يحق للراكب تقديم شكوى.

4. حالة سُكْر:

الراكب في حالة سكر قد يُمنع من الصعود على متن الطائرة، حيث يمكن أن يزعج الركاب الآخرين بسلوكه غير اللائق.

5. الرائحة الكريهة أو القوية:

منع الراكب الذي تصدر منه رائحة كريهة أو قوية لضمان راحة الركاب الآخرين الذين دفعوا مقابل التذكرة ويرغبون في السفر في ظروف طبيعية.

ختاماً، يحاول قائد الطائرة والمضيفون ضمان راحة وسلامة جميع الركاب، وبالتالي قد يُمنع بعض الأفراد من الصعود على متن الطائرة لصالح الأغلبية. هذه الإجراءات تهدف إلى تحسين تجربة السفر الجوي للجميع.