الامارات | محمد بن راشد يطلق حملة "شكراً الشيخة هند"

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يطلق حملة "شكراً الشيخة هند" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حملة "شكراً الشيخة هند" عرفاناً وشكراً لحرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، وتقديراً لإنجازات سموها الاستثنائية ومسيرتها في العطاء ودورها الملهم في ترسيخ قيم الأسرة الإماراتية وتعزيز التماسك المجتمعي، ومساندة ومعاونة سموه في تنشئة أنجالهما، فهي رفيقة درب سموه في الخير والعطاء من خلال مبادراتها المستدامة عميقة التأثير في تحسين حياة الملايين.

ويأتي إطلاق سموه لحملة "شكراً الشيخة هند" جريا على عادة سموه بالكشف عن مبادرة أو حملة وطنية أو مشاريع تحولية في الرابع من يناير في كل عام، تزامناً مع مناسبة تولي سموه مقاليد الحكم في إمارة دبي.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: الإخوة والأخوات .. تعودنا في كل عام في الرابع من يناير استبدال احتفالات يوم الجلوس وتخصيصها بشكل مختلف .. وأحب تخصيص يوم الرابع من يناير هذا العام، لزوجتي الشيخة هند بنت مكتوم، رفيقة دربي، وعوني وسندي وظهري في هذه الحياة .

وأضاف سموه: هند بنت مكتوم .. أم الشيوخ .. كانت وستبقى الصديقة .. والرفيقة .. والرقيقة .. الشيخة هند من أرحم الناس بالناس وأكثرهم عطاءً وحباً للخير .. وهي عمود بيتي .. وأساس أسرتي .. وداعمي الأكبر طوال مسيرتي.

وتابع سموه: أمنيتي الأكبر يا هند .. أن يحفظك الله .. ويسعدك ويديم بيننا المحبة .. يا أول العمر وأجمله .. ويا روح دبي .. ونبضها .. وفرحتها .. وأدعو الجميع للوفاء لمن يستحق الوفاء .. الوفاء لرفيقة الدرب .. وسندنا في هذه الحياة .. وخير الناس هو خيرهم لأهله كما يقول نبينا الكريم.

(مسيرة ملهمة وحضور عميق التأثير)

وخطّت حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، مسيرة استثنائية ملهمة من العطاء والوفاء كرفيقة في درب الخير لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، من خلال حضورها عميق التأثير في المجتمع بكل فئاته، ورسخت نموذجاً ملهماً وقدوة في الخير في مختلف القطاعات ومجالات العمل.

وتعتبر سموها خير عضيد ومعين لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في غرس قيم الخير والفروسية وحب الوطن والعطاء في نفوس أنجالها، كما كانت معيناً لسموه في بناء المستقبل الأفضل لأبناء وبنات الوطن، وعوناً في تعميق أثر العمل الإنساني والخيري داخل الدولة وخارجها لتحقيق الحياة الكريمة لكل إنسان.

(رعاية متواصلة للأسرة والمرأة والطفولة)

وحظي ملف الأسرة والأمومة والطفولة برعاية ودعم سموها من خلال مبادرات نوعية، كما رسخت سموها تاريخاً جديداً للمرأة الإماراتية والعربية، عبر مبادراتها المتواصلة في دعم وتمكين المرأة، ومثلت سموها نموذجاً ملهماً للمرأة الإماراتية والعربية التي تؤمن بدورها الأساسي في تمكين المجتمع ومشاركتها الفاعلة في تعزيز مسيرة التنمية ونشر الخير للجميع.

ولسمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم مبادرات استثنائية في هذه المجالات، حيث وجهت سموها بإطلاق برنامج أعراس دبي في يناير 2024 بهدف توفير الدعم للمقبلين على الزواج من المواطنين في دبي لتخفيف الأعباء المالية عنهم والمساهمة في تكوين الأسر المواطنة الصالحة وتعزيز التماسك والاستقرار الأسري.

وقد حقق البرنامج العديد من الإنجازات خلال عامه الأول، حيث بلغ عدد الأعراس التي تم إنجازها من خلال برنامج "أعراس دبي" 344 عرساً حتى نهاية عام 2024، بنسبة 28.3 % من مجموع أعراس المواطنين المنجزة في دبي، كما أسهم البرنامج في زيادة عدد أعراس المواطنين بنسبة 10.1 % خلال عام 2024 مقارنة بعام 2023، ووصل عدد المستفيدين من برنامج التوعية والتوجيه "ابدأها صح" إلى 1013 مستفيداً، إضافة إلى 208 مستفيدين من الدعم المالي.

كما ترعى سموها العديد من الأعراس الجماعية والتي تمثل ظاهرة وطنية تحتذى في ترسيخ قِيَم ومبادئ وتقاليد أصيلة في المجتمع، والمساهمة في خفض تكاليف الزواج لبناء أسر مستقرة ومتماسكة.

(جوائز وتكريمات)

وحصلت سموها على العديد من الجوائز والتكريمات تقديراً لجهودها ومبادراتها المتميزة، منها حصول سموها على جائزة السيدة العربية الأولى في دعم قضايا المرأة والعمل الإنساني في دورتها الثالثة في عام 2006، واختيار سموها الشخصية الذهبية لجائزة وطني الإمارات للعمل الإنساني في عام 2013، كما حازت سموها جائزة (إنجاز العمر) ضمن برنامج "جوائز المرأة العربية" في الإمارات في عام 2014، إضافة إلى تكريم سموها بجائزة (الشخصية القرآنية المتميزة) في الدورة الأولى لمسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن الكريم في عام 2016، ونالت سموها جائزة المرأة العربية للعمل الإنساني في عام 2020، فضلاً عن اختيار سموها شخصية العام الإسلامية للدورة السابعة والعشرين لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم في عام 2024.

عطاء نوعي في العمل الخيري وخدمة كتاب الله.

وقدمت سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، من خلال مبادراتها النوعية الكبرى والمتواصلة، قدوة ونموذجاً في العمل الإنساني والخيري وخدمة كتاب الله، حيث ترعى سموها مسابقة الشيخة هند بنت مكتوم للقرآن الكريم وهي من أهم الفروع الرئيسية للمسابقات القرآنية التي تنظمها جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم على مدار العام.

كما تدعم سموها مسابقة الشيخ راشد بن محمد آل مكتوم للقرآن الكريم لطلبة المدارس في دبي، ووجهت بإطلاق إذاعة دبي للقرآن الكريم، وطباعة مئات الآلاف من نسخ المصحف الشريف وتوزيعها، وتكفلت سموها ببناء العديد من المساجد، كما تتكفل سموها سنوياً بنفقات الحج لغير القادرين من داخل الدولة وخارجها، وتقدم سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم أيضاً دعماً سخياً ومتواصلاً لمشاريع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية.

(بنك الإمارات للطعام)

وتتولى سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئاسة مجلس أمناء مؤسسة بنك الإمارات للطعام، وهو منظمة خيرية غير ربحية، تم إطلاقها في 4 يناير 2017 تحت مظلة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، وأسهمت جهود سموها في تحقيق البنك العديد من الإنجازات المتميزة وتوفير ملايين الوجبات للمحتاجين محلياً وعالمياً.

ويعمل بنك الإمارات للطعام بتوجيهات سموها على توزيع الغذاء الفائض عن حاجة المؤسسات الغذائية والأفراد على المحتاجين من خلال التعاون مع السلطات المحلية والمؤسسات الخيرية المحلية والدولية، ونجح البنك في توزيع أكثر من 95 مليون وجبة منذ تأسيسه حتى عام 2024.

وأسس البنك علاقات شراكة مع 232 شريكاً استراتيجياً من المؤسسات الغذائية والفنادق والمطاعم، إضافة إلى توقيع 5 مذكرات تفاهم مع بنوك طعام إقليمية، ويسعى البنك إلى مضاعفة عدد المستفيدين محلياً وعالمياً، ومضاعفة الشراكات المحلية والعالمية لإدارة فائض الطعام، كما يستهدف تقليل نفايات الطعام بنسبة 30% بحلول عام 2027، ومضاعفة برامج التوعية والمشاركة المجتمعية والتطوعية.

( حملة "10 ملايين وجبة" )

ومن أبرز مبادرات سموها، إطلاقها حملة "10 ملايين وجبة" في عام 2020، وهي أكبر حملة مجتمعية وطنية من نوعها لتقديم وجبات الطعام أو ما يعادلها من طرود غذائية وتموينية لدعم الأفراد المحتاجين والأسر المتعففة في مختلف أنحاء الإمارات.

وحققت حملة "10 ملايين وجبة" مساهمات قياسية، ونجحت في توزيع أكثر من 15 مليون وجبة خلال شهر واحد، واستقطبت الحملة أكثر من 1500 متطوع ومتطوعة من مختلف مناطق الدولة ضمن شرائح عمرية امتدت من 18 وحتى 53 عاماً.

(دعم الرياضة)

وتعد سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم رمزاً لدعم الرياضة وتمكين المرأة في هذا المجال، حيث تواصل سموها جهودها لتعزيز دور الرياضة في بناء مجتمع صحي ونشيط، مع التركيز على تمكين المرأة في قطاع الرياضة وتوفير بيئة ملائمة لإبراز مواهبها.

وتولي سموها اهتماماً كبيراً بدعم مسيرة الرياضة النسائية في دبي، من خلال إطلاق ودعم مبادرات تتيح للمرأة المشاركة بفعالية في مختلف الأنشطة الرياضية، حيث تم إطلاق دورة سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، للألعاب الرياضية للسيدات في عام 2012، وحققت نجاحاً كبيراً من خلال الإقبال المتزايد على المشاركة فيها عاماً بعد آخر، وأسهمت في إحداث نقلة نوعية على مستوى رياضة المرأة.