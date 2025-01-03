الامارات | حمدان بن محمد ينشر قصيدة لأم الشـيوخ

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، عبر حساب سموه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "X"، "تويتر" سابقاً، أميرة قلوب الأتقياء ـ ـ يا اميـرة قلوب الأتـقيا مـرّني طاريك مرور السهر في محجر عيون عشّـاقه ـ ـ أقـدّم لك مْن العمر روحي ولا يكفيــك كما انّـه يقـدّم يانـع الـورد في بـاقــــه ـ ـ شعور المحب الصادق اللي بلا تشكيـــك تبـيّـنه عـينـه لو يخـفّـيــــه خـفّـــاقـــه ـ ـ وِش افخم من اسمي يوم مرّت حروفه فيك تقوليــن يا (حمدان) والــــروح منسـاقــه ـ ـ تـقولين يا (حمدان) وآقـول يا لبّـيـــك غـلا .. حـن رعّــاده ولـــه لاح بـرّاقـــه ـ ـ خذاه الزمن من صغر سنّه ما بيـن يديــك سـياسه وشعـر وْطيــر ومســرّج وْناقـــه ـ ـ كثر ما اشتهرت وصرت معشوق ذيك و ذيك لك الشــوق حصــري والمعاليــق مشتاقــه ـ ـ يا مولاتي اللي جنّتي من تحت رجليــك حنان الأمومـه ينعـش الـروح تريـاقـــه ـ ـ يا أم الشـيوخ بـلاد زايـد تـفاخر فيــك على درب فعل الخير خطوتك سبّاقــه ـ ـ تقولين مجـدك وِرث جــدّك وورث أبيــك الامجـــاد للي يمـلـك الوعـــي والطـاقــه ـ ـ عسـى الدار ما تفقـدك والعيـن ما تبكيـك ورا كل عمـلاقٍ صنع مجــد •• عمـلاقـــه ـ ـ

شعر : فزاع

#شكرا_الشيخة_هند