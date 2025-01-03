شكرا لقرائتكم خبر عن صور| أجواء الشتاء تنعش سوق القيصرية لشراء الملابس الشتوية المختلفة والان نبدء بالتفاصيل

طلب البشوت والشالات الشتوية

الأقمشة الشتوية بمختلف الأسعار والمقاسات

كل مستلزمات الشتاء بأفضل الأماكن

مكان تراثي وسوق شعبي جميل

التسوق بين معالم الأحساء

الدمام - شريف احمد - ساهمت الأجواء الشتوية الباردة التي تمر بها المنطقة في انتعاش سوق القيصرية بمحافظة الأحساء وزيادة مبيعات الملابس الشتوية التي شهدت طلبًا كبيرًا حتى يومنا هذا، في مقدمتها المشالح الاحسائية الشتوية ومنها البرقا وكذلك الفروات المتنوعة والسديريات والجاكيتات والشال الكشميري بالإضافة إلى بقية الملابس المناسبة للكبار والصغار بحثا عن الدفيء.وقال علي الشهاب تاجر مشالح: في موسم الشتاء في الأحساء يكون هناك طلب كبير على البشت الاحسائي الذي يتميز بعدة أنواع واشكال من أبرزها بشت البرقا الذي سجل ولا يزال يسجل طلبا كبيرًا، حيث ان بشت البرقا أو ما يسمى بعباءة الراعي، تأتي على لونين مصنع من وبر الجمل لعدة ألوان منها الأبيض والأسود واللون البني مع الأبيض. وهي من أشهر العباءات القديمة، وما يميز هذا البشت أنه من الوبر الطبيعي والوانه طبيعية مأخوذة من شكل بيت الشعر.وقال نبيل عبداللطيف بائع في سوق القيصرية لأكثر من 10 سنوات مختص في بيع الشال الشتوي: "لدينا الشالات الشتوية التي دائمًا ما نعرضها في فصل الشتاء بأنواعها الكثيرة، منها الكشميري والهندي والصيني".وتابع "وبالتأكيد أفضلها هو الشال الكشميري بأسعار متفاوتة تتراوح من 400 إلى 4 آلاف وأنواع غاليه وأيضًا الشال الهندي بخامات ممتازة وأسعاره من 60 إلى 200 ريال وأيضا الشال الصيني".وقال حسن الحماد زائر من مملكة البحرين: "لأول مرة اتواجد بسوق القيصرية الجميل والشعبي، وهو يمثل سوق الأحساء الرائع بالأجواء الجميلة وتواجد الناس والمحلات المفتوحة، وأيضًا تميزه وجود الأقمشة الشتوية وكذلك الغتر والشماغات والشال والسديرية، إضافة إلى وجود الثياب الشتوية، والجميل أن كل الناس هنا طيبين".وقال عادل العبيد زائر من الدمام: "نظرًا لدخول موسم الشتاء، حرصنا على التواجد في سوق القيصرية لشراء الفراوي والبشوت الأحسائية الشتوية، وأيضًا أشياء كثيرة من الأثريات".وأكمل: "إضافة إلى السديريات وبعض البهارات والأطياب وحقيقة وجدنا خلال تسوقنا الأسعار المناسبة وشدنا كثيرًا أهل الأحساء الطيبين بمعاملتهم الحسنة والطيبة لأبناء المنطقة وخارجها".وقال محمد القحطاني زائر من الرياض: "قدمت من الرياض وتواجدت بسوق القيصرية من أجل التسوق، حيث وجدت بها أشياء ومستلزمات جميلة، خصوصًا الملابس الشتوية بما أننا في فصل الشتاء مثل المشالح الشتوية والسديريات".وأضاف: "وما لفت انتباهي في السوق هو توفر جميع المقاسات وبأسعار في متناول الجميع، ولذلك حرصت في هذه الشتوية التواجد في الأحساء، وأقصد هذا السوق للحصول على المنتجات الشتوية".وقال عبدالعزيز الطريف: "نتواجد في سوق القيصرية لأن هذا الوقت، وغالبًا من بداية دخول الشتاء، نتواجد لشراء مستلزمات فصل الشتاء كشراء الفروة والشماغات الجديدة ومنها الشال الكشميري. وهي أحد أهم أسباب زيارتنا لسوق القيصرية".وأكمل: "كما أني أنصح الجميع بزيارة السوق كونه سوق شعبي، وله تاريخ طويل يفوق ال 100 عام وأكثر، وكثير من أهل الأحساء يقصدونه بالذات قبل دخول فصل الشتاء".وقال سعد الهذلول: "دائمًا ما نأتي إلى سوق القيصرية من بداية الشتاء لزيارته، فهو سوق شعبي ومعروف في الأحساء لشراء الملابس الشتوية من الجاكيت والفروة، فالقيصرية تعتبر من أفضل الأماكن الموجودة في الأحساء كسوق شعبي جميع الاحتياجات متوفرة".وقال محمد الشمري زائر من الدمام: "حضرت من الدمام إلى الأحساء وتحديدًا سوق القيصرية لشراء الملابس الشتوية خاصة الشالات والسديري، استعدادًا لموسم الشتاء، فالأجواء الشتوية هنا في الأحساء مختلفة كونه مكان تراثي يذكرنا بالماضي، حتى ونحن نشتري لا نشعر بذلك منها زيارة وشراء، فأنا أقصده وأتواجد فيه سنويًا".وقال شعيب آل موسى من القطيف: "جئنا لسوق القيصرية من أجل التسوق وشراء الملابس الشتوية من سديريات وفروات أيضًا، وجدناها فرصة كون السوق جميل وشعبي وبقصده الكثير، فنحن نأتي إلى هنا ما بين فترة وفترة".وقال عبدالكريم القحطاني زائر من الرياض: "أنا في زيارة إلى الأحساء ومعالمها الجميلة، وتحديدًا تواجدي الآن في سوق القيصرية من أجل شراء البشوت المناسبة لهذه الفترة الشتوية، كون الأحساء مشهورة بصناعتها، وخلال زيارتنا استمتعنا بالمنطقة والمكان وبأهل الأحساء الطيبين".