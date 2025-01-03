شكرا لمتابعة خبر عن فلكية جدة تُفسر وجود الأجسام الغامضة في سماء المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تناقلت مواقع إخبارية مقاطع فيديو لظهور ما يشبه أجسام محترقة في سماء مدينة جازان جنوب المملكة مساء الخميس 02 يناير الجاري.

وأفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، أن التفسير المحتمل بناء على مقطع الفيديو والحالات السابقة على الأرجح أنه حطام من صاروخ صيني فضائي تفكك أثناء دخوله إلى الغلاف الجوي للأرض.

وقال أبو زاهرة : ” فعندما يكمل الصاروخ مهمته ينفد وقوده في النهاية ويفقد ارتفاعه ويدخل إلى الجزء الأكثر كثافة من الغلاف الجوي للأرض يتسبب الاحتكاك بالهواء في تسخينه واحتراقه”، مضيفًا “تتسبب الحرارة الشديدة الناتجة عن الاحتكاك في اشتعال المعدن والمواد الأخرى في الصاروخ واحتراقها مما يؤدي إلى ظهور الخطوط الساطعة التي تظهر في الفيديو”.

يُشار إلى أن الصين لديها تاريخ في إطلاق الصواريخ الفضائية التي شهدت بعض منها عودة إلى الغلاف الجوي لكوكب الأرض بشكل غير متحكم به مما يعني عدم تحديد مكان ووقت سقوطها بشكل محدد.

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