شكرا لمتابعة خبر عن المسند: اليوم الأرض تصل إلى أقرب نقطة لها من الشمس والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد الدكتور عبد الله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقاً أن اليوم الثالث من يناير يصل فيه كوكب الأرض إلى أقرب نقطة له من الشمس وهي نقطة الحضيض .

وقال المسند :”اليوم الثالث من يناير ، ولأن مدار كوكب ⁧‫الأرض‬⁩ بيضاوي الشكل تقريباً، فإنها ستبلغ نقطة ⁧‫الحضيض‬⁩، وهي أقرب نقطة إلى ⁧‫الشمس‬⁩ (147,099,761كم)”.

وأضاف” في حين تبلغ نقطة ⁧‫الأوج‬⁩ وهي أبعد نقطة عن الشمس في 4 يوليو القادم، (152,104,285كم)، والفارق بين الحضيض والأوج نحو 5 مليون كم “.