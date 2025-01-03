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الامارات | حمدان بن محمد وأحمد بن محمد يحضران أفراح المهيري والهاملي

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دبي - وام 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حضر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي اليوم، حفل الاستقبال الذي أقامه عبيد حاضر بن عامر المهيري في دبي، بمناسبة زفاف نجله أحمد، على كريمة خليفة راشد جمعة الهاملي.

وهنأ سموهما، العروسين وذويهما، وتمنيا لهما حياة مكللة بالاستقرار والتوفيق والسعادة.

 

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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