الامارات | أبوظبي تستضيف بطولة كرة القدم لكبار المواطنين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية وشركة مبادلة للاستثمار وهيئة المساهمات المجتمعية – معاً عن إطلاق المشروع الأول»كرة القدم لكبار المواطنين«ضمن حزمة مشاريع اتفاقية الشراكة المجتمعية التي تم توقيعها في أكتوبر 2024 لتصبح بموجبها شركة مبادلة للاستثمار شريكاً رسميا لمسابقات رابطة المحترفين الإماراتية للموسم الرياضي الحالي 2024-2025، الاتفاقية التي تضمنت العديد من المشاريع التوعوية والرياضية والترفيهية لمختلف فئات المجتمع.

وسيكون مشروع»كرة القدم لكبار المواطنين" المقرر عقده يومي غداً وبعد غدٍ في جزيرة المارية أكتيف بالعاصمة أبوظبي، نقطة الانطلاق لتحسين جودة حياة أفراد المجتمع وتشجيعهم على ممارسة الرياضة وتشجيعهم على برامج الصحة واللياقة البدنية، وتقليل المشاكل الصحية والمساهمة في بناء بيئة مجتمعية أكثر صحة

تشارك في البطولة 8 فرق، يضم كل فريق 10 لاعبين من 60 سنة فما فوق، وتقام التصفيات في 11 صباح السبت 4 مايو الجاري بإقامة 4 مباريات لكرة فريق، مدة كل مباراة 10 دقائق، تليها مباراة نصف النهائي.



فيما ستقام المباراة النهائية في 11 صباح الأحد 5 يناير يليها تتويج الفريق الفائز بالبطولة.