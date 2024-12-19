شكرا لمتابعة خبر عن أبرز 3 مسببات للحوادث المرورية بمكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشفت الإدارة العامة للمرور عن أبرز 3 مسببات للحوادث المرورية في عام 2023 في منطقة مكة المكرمة.

وأوضحت أن استخدام السائق بيده جهازًا محمولًا (الجوال) في أثناء قيادة المركبة، وعدم ترك مسافة كافية بين المركبات، والانحراف المفاجئ يعد من أبرز مسببات الحوادث المرورية في العاصمة المقدسة وجدة و الطائف.

وبدورها ، دعت الإدارة العامة للمرور قائدي المركبات إلى الالتزام بأنظمة وقواعد السير والسلامة المرورية على الطرق في جميع مناطق المملكة.