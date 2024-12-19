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أبرز 3 مسببات للحوادث المرورية بمكة

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الرياض - علي القحطاني - كشفت الإدارة العامة للمرور عن أبرز 3 مسببات للحوادث المرورية في عام 2023 في منطقة مكة المكرمة.

وأوضحت أن استخدام السائق بيده جهازًا محمولًا (الجوال) في أثناء قيادة المركبة، وعدم ترك مسافة كافية بين المركبات، والانحراف المفاجئ يعد من أبرز مسببات الحوادث المرورية في العاصمة المقدسة وجدة و الطائف.

وبدورها ، دعت الإدارة العامة للمرور قائدي المركبات إلى الالتزام بأنظمة وقواعد السير والسلامة المرورية على الطرق في جميع مناطق المملكة.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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