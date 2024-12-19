شكرا لمتابعة خبر عن الجهني: جبهة مطرية في الساعات القادمة وحتى مساء الغد.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد الخبير المناخي دكتور زياد الجهني، أنه ستتشكل جبهة مطرية، تبدأ من ساعات متأخرة من الليل وتنتهي مساء الغد.

وأشار الجهني أن المنخفض الجوي المعروف باسم منخفض السودان، أحدث التفاف سحب غزيرة في شمال مصر “مركز المنخفض”.

وتابع أنه مع اقتراب المنخفض، ستندفع جبهة سطحية باردة، ستعمل على تشكل جبهة مطرية على عدة مناطق بالمملكة، منها العاصمة المقدسة وجدة وغيرها، مع وجود فرص عالية لهطول الأمطار.