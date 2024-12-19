شكرا لمتابعة خبر عن أبو مشعل: لا تلمس بنتك بعد ثلاث سنوات..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعطي مشهور مواقع التواصل الاجتماعي أبو مشعل بعض النصائح الهامة للأباء في تعاملهم مع الأبناء وخاصة البنات .

وقال أبو مشغل من خلال فيديو نشره علي مواقع التواصل الاجتماعي : “بنتك بعد ثلاث سنوات حب رأسها فقط لاغير ، أمنع التلامس ، لا تأخذك العاطفة إنك تضمها أو تشيلها عشان ماتفقد حياءها”.

وتابع حديثه قائلاً بأن الحب يأتي من الاحساس بالأمان والثقة والخوف عليها ، ووفر لها كل شئ بدون ما تطلب وحبها بس لا تدلعها .

ونوه أبو المشعل قائلاً “بأن البنت بطبيعتها حساسة ، لا تحرمها من شئ ، وعاملها برقي ودربها علي قراءة الكتب وخاصة الثقافية والبوليسية والتاريخية” .