شكرا لمتابعة خبر عن مختص: يجب زيارة موقع الزكاة والجمارك قبل استيراد السيارات .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد المختص في مجال السيارات، محمد فهد، أنه قبل استيراد السيارة، يجب زيارة موقع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك للحصول على جميع التفاصيل المتعلقة بالإجراءات والضوابط. وأوضح أن القرار الجديد سوف يفيد الوكلاء في القطاع ولن يؤثر عليهم بشكل سلبي.

وأشار فهد، خلال حديثه في برنامج “يا هلا” المذاع على قناة روتانا خليجية، إلى أن عداد الكيلومترات للسيارة المستعملة وحالة الماكينة والزوايا تعتبر من أبرز الأمور التي يجب التأكد منها قبل شراء السيارة لضمان حالة جيدة.

وتأتي هذه القرارات كجزء من الجهود المستمرة لتنظيم سوق السيارات وتعزيز الشفافية، مما يعزز ثقة المستهلك ويقلل من المخاطر المرتبطة بشراء السيارات المستعملة.