شكرا لمتابعة خبر عن حامد الضبعان: تزوجت تقليديًا وزمن اكشط وأربح انتهى.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قال المنشد حامد الضبعان، إنه لم يتزوج عن حب رغم أنه مر بتجربة عاطفية قبل الزواج، مؤكدًا أن الزواج التقليدي كان هو الخيار الذي اختاره في النهاية.

وقال الضبعان في لقاء تليفزيوني: “في الوقت الحالي، يجب على الشخص أن يعرف من هو أمامه قبل اتخاذ خطوة الزواج، لأن زمن اكشط وأربح انتهى، وهذا لا ينفع في هذا العصر”.

وأضاف أن وسائل التواصل الاجتماعي قد سهلت بناء العلاقات وأقربت الناس من بعضهم البعض، بينما في الماضي كان الشخص يذهب لخطب أشخاص لا يعرفهم ولا يعرفونه.

وأشار الضبعان إلى أن الزواج بيد الله، وأن هناك حالات تزوج فيها البعض بطريقة تقليدية ونجحوا، بينما آخرون تزوجوا بناءً على الحب والعاطفة ولم ينجحوا، مضيفًا : “في هذا الزمن، من الأفضل الزواج عن معرفة، وليس بالضرورة عن حب”.

وبسؤاله عن حول 70 امرأة تقدمن لخطبته ورفضهن جميعًا، أوضح الضبعان قائلاً: “كنت أطقطق على واحد قال في فيديو أنه خُطب من 6 أو 7 سيدات من طبقات عالية، لكن الناس تركوا المقطع الأصلي وأخذوا بتعليقي”.