شكرا لمتابعة خبر عن “يا سيدي ما عاد يُنصفك الكلام” قصيدة مهند الفيصل في حب ولي العهد.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ألقى الشاعر مهند الفيصل قصيدة مؤثرة في حب صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، وذلك خلال مشاركته في ملتقى صناع التأثير.

وأعرب الفيصل عن إعجابه الكبير بشخصية ولي العهد، مشيرًا إلى أن سموه يعتبر قدوة عظيمة، حيث قال: “والله أنا محب بشكل كبير للأمير محمد بن سلمان حفظه الله، وكلنا بلا شك نراه قدوة عظيمة جداً”.

وأضاف الفيصل أن ولي العهد يمتلك تأثيرًا كبيرًا يتجاوز ظهوره الإعلامي القليل، موضحًا أن رسالته الملهمة تصل إلى الجميع دون الحاجة إلى كثرة الظهور على الشاشات.

وفي هذا السياق، ألقى الفيصل قصيدة تحمل كلمات عميقة ومليئة بالفخر والحب لسمو ولي العهد، مستعرضًا من خلالها دور سموه في توحيد الأمة وبناء مستقبل مشرق.

ومن أبيات القصيدة:

“يا سيدي ما عاد يُنصفك الكلام .. ولا صهيل الخيل أو ضرب الحسام .. ولا بلاغة أخطل وفرذدق .. ولا شجاعة فارس يخشى الزِحام ..حتى طبول الحرب غُير صوتها هتفت باسمك يا محمد يا هُمام .. يا من جمعت العُرب بعد شتاتهم كالقوس أنت تريده كل السهام ..

وبنيت مجد لا تُرى أطرافه وصرخت في أذنيه سر نحو الأمام”

واختتم الفيصل قصيدته بتأكيد الولاء للأمير محمد بن سلمان، حيث قال: “والله أعطاك المهابة سيدي .. والله أعطانا الوفاء إلى الإمام.. والله يعلم أننا نفديك بالأرواح والأموال والعلل العظام.. واعيد أول جملة قد قلتها .. يا سيدي ما عاد يُنصفك الكلام”.