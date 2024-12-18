شكرا لقرائتكم خبر عن مكة المكرمة.. إنقاذ حياة زائر أمريكي بعد تدخل طبي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكن فريق طبي بمستشفى أجياد الطوارئ، أحد أعضاء تجمع مكة المكرمة الصحي، من إنقاذ حياة زائر أمريكي يبلغ من العمر 68 عاماً، بعد تعرضه لاعتلال قلبي مزمن وارتفاع حاد في ضغط الدم.



وأوضح تجمع مكة المكرمة الصحي أن المريض وصل إلى قسم الطوارئ يعاني من ضيق في التنفس وكحة استمرت لمدة 24 ساعة قبل دخوله المستشفى.

وبعد إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة، تبين وجود تجمع سوائل على الرئة، مما استدعى إدخاله فوراً إلى العناية المركزة ووضعه على جهاز التنفس الصناعي.

مستشفى أجياد للطوارئ

وأضاف التجمع أن الحالة الصحية للمريض استقرت بعد تلقي الرعاية المكثفة، ليتم نقله لاحقاً إلى مستشفى حراء لاستكمال الرعاية الطبية التخصصية.



يُذكر أن مستشفى أجياد للطوارئ يعمل على مدار الساعة بكامل طاقته الاستيعابية وفريقه الطبي المؤهل لخدمة زوار بيت الله الحرام والمعتمرين، في إطار الجهود المستمرة لتقديم أعلى مستويات الرعاية الصحية.