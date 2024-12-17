شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ قلب متوقف.. مستشفى القنفذة يعيد الحياة لأربعيني في سباق مع الزمن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نجح فريق طبي بمستشفى القنفذة العام، التابع لتجمع مكة المكرمة الصحي، في إنقاذ حياة مريض يبلغ من العمر 45 عامًا بعد تعرضه لتوقف مفاجئ في القلب.



وأوضح تجمع مكة المكرمة الصحي، أن المريض وصل إلى قسم الطوارئ وهو يعاني من ألم حاد في الصدر، ما أدى إلى توقف القلب.

وعلى الفور تم البدء في عمليات الإنعاش القلبي الرئوي، والتي أسفرت عن استعادة النبض ووضع المريض على جهاز التنفس الصناعي، ليُنقل بعدها إلى قسم العناية المركزة لاستكمال الرعاية الطبية.



استقرار الحالة



وأضاف التجمع أن الفحوصات والتحاليل الطبية أظهرت إصابة المريض بجلطة قلبية، وبعد يومين فقط، تم فصل جهاز التنفس الصناعي عنه بعد استقرار حالته الصحية.



وأكد التجمع أن المريض جرى تحويله بعد استقرار وضعه إلى مستشفى متخصص عبر طائرة الإخلاء الطبي لاستكمال علاجه وإجراء قسطرة قلبية دقيقة.



هذه الاستجابة السريعة والجهود الطبية المتميزة تعكس مستوى الكفاءة والجاهزية العالية للكوادر الصحية في مستشفى القنفذة العام، وحرص تجمع مكة الصحي على توفير أفضل سبل الرعاية الطارئة للمرضى.