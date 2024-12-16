شكرا لمتابعة خبر عن طريقة معرفة اتجاه القبلة عن طريق مكان مغيب الشمس ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح خبير الأرصاد، الدكتور خالد الزعاق، طريقة معرفة اتجاه القبلة عن طريق مكان مغيب الشمس.

وقال الزعاق، عبر برنامج تقويم: “الاتجاهات تحدد عن طريق النجوم، والقبلة من هذه الاتجاهات، ومواقيت الصلاة تحدد عن طريق الشمس، وبداية الصوم تحدد عن طريق رؤية الهلال”.

وأضاف: “علاقة الشعائر الإسلامية بالأجرام السماوية علاقة تلازمية، فمن لوازم الصلاة معرفة مكان القبلة، ومن لوازم الصوم معرفة بداية الشهر عن طريق رؤية هلاله، ومكان وزمان شروق وغروب الشمس يختلف من يوم لآخر”.

وتابع: “أحيانا تقطع الشمس الخط الواصل بين الكعبة إلي المكان المحدد ويكون غروبها باتجاه القبلة، ويوم 15 ديسمبر تغرب الشمس باتجاه القبلة على الرياض، ويوم 13 ديسمبر تغرب الشمس علي اتجاه المنامة، يوم 5 فبراير علي الدوحة، ويوم 24 فبراير علي أبوظبي، ويوم 12 أكتوبر تغرب في اتجاه القبلة على مسقط، وهناك يومان تكون الشمس هي القلبة على مستوى العالم يوم 27 مايو و16 يوليو”.