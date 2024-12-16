شكرا لمتابعة خبر عن الأرصاد: لا يوجد شئ فوق العادة لهذا الشتاء حتى الآن ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد عقيل العقيل محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد، أن هذا الشتاء البارد الذي تواجهه المملكة شئ طبيعي جداً.

وقال العقيل خلال حديثه ببرنامج سيدتي بقناة روتانا خليجية:” الانسان متعود علي الشتاء ، سواء كان شتاء بارد أو شتاء دافئ وحتي الآن لا يوجد شئ فوق العادة بالنسبة لشتاء المملكة “.

وتشهد مناطق واسعة من المملكة هذه الأيام تأثير الكتلة الهوائية الباردة القادمة من الشمال، متسببةً في انخفاض حاد في درجات الحرارة يصل في بعض المناطق إلى ما دون الصفر المئوي.

وترافق هذه الكتلة الباردة رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، ما يؤدي إلى تدني مستوى الرؤية الأفقية ويزيد من الإحساس بالبرودة في مختلف المناطق.