شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة نتائج الفائزين في مسابقات اليوم الثامن من مهرجان الإبل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت لجنة التحكيم النهائي في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته التاسعة اليوم الأحد، نتائج الفائزين في اليوم الثامن من منافسات أشواط فعاليات مسابقة المزاين لفئة مفاريد ودق قعدان "شقح" وجمل 20 أصايل "مهجنات"، بعد استعراضها أمام لجنة التحكيم.

وحصل بندر فهاد ابن جخدب على المركز الأول في مفاريد قعدان "شقح"، وسعود بداح الدوسري الأول في دق قعدان "شقح"، كما حقق ملهم مسلم الراشدي الأول في فئة جل 20 أصايل "مهجنات".

منافسات مفاريد قعدان

في منافسات مفاريد قعدان "شقح" حصل على المركز الثاني مبارك عبدالهادي الدوسري، والمركز الثالث تركي محمد القحطاني، وحل في المركز الرابع حمد رفعان القحطاني.

وحصل على المركز الخامس سعيد حمد القحطاني، وحقق المركز السادس محمد سعيد القحطاني، وجدعان مسلم ابن شويه سابعًا، وحقق المركز الثامن فيصل عبيد الله المطيري، وحقق المركز التاسع عواض بن العبري التوم.



منافسات دق قعدان

واختتم قائمة الترتيب سلطان سفر العصيمي.

وفي منافسات دق قعدان "شقح" حصل على المركز الثاني أحمد عبدالله المطيري، وحقق المركز الثالث فيصل محمد العرجاني، وسعد محمد السبيعي المركز الرابع، وحل في المركز الخامس ناصر سعد الدوسري، وحصل على المركز السادس مبارك عبدالهادي الدوسري، وعبدالله سعد الدهيمان سابعًا.

وحقق المركز الثامن بدر ناصر الدوسري، وفي المركز التاسع سعود بن فيصل، واختتم قائمة الترتيب ماجد مبارك الدوسري في المركز العاشر.



منافسات أشواط الجمل

وفي منافسات أشواط الجمل 20 أصايل "مهجنات" حصل على المركز الثاني ذيب محمد القحطاني، وحقق المركز الثالث مسعود فهيد الهاجري، والمركز الرابع سلمان محمد العجمي.

واختتم قائمة الترتيب إبراهيم محمد القحطاني في المركز الخامس.

وتستمر منافسات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بالصياهد الجنوبية حتى يوم غد الاثنين بإعلان نتائج شلفا ولي العهد "حمر".