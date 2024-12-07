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شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تجدد التزامها بدعم التعليم العالمي خلال اجتماعات "GPE" والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - جددت المملكة العربية السعودية التزامها الراسخ بدعم التعليم العالمي من خلال مشاركتها الفاعلة في اجتماعات مجلس إدارة منظمة الشراكة العالمية للتعليم (GPE).
وانعقدت يومي 4 و5 ديسمبر 2024 في إكسبو دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بوفد ترأسه وكيل وزارة التعليم للتعاون الدولي الأستاذ الدكتور ناصر بن محمد العقيلي.
وأشار إلى تطلع المملكة لتعزيز شراكتها مع المنظمة، لدعم التعليم في الدول منخفضة الدخل.
وناقشت الاجتماعات، عدد من القضايا الاستراتيجية المتعلقة بمستقبل التعليم العالمي، من بينها استراتيجية المنظمة لعام 2030، واستعراض تقرير الأداء السنوي لعام 2024.
وعلى هامش الاجتماعات، التقى وكيل الوزارة للتعاون الدولي الدكتور ناصر العقيلي بوزيرة الدولة للتعاون الدولي في دولة الإمارات، الدكتورة ريم الهاشمي.
واستعرضا أوجه التعاون المشترك بين البلدين في مجال التعليم، وسبل تبادل الخبرات لتعزيز التجارب التعليمية الناجحة.
وتأتي مشاركة المملكة في اجتماعات منظمة GPE امتدادًا لجهودها المستمرة في دعم التعليم على المستوى الدولي.
وتعد منظمة الشراكة العالمية للتعليم، أكبر صندوق دولي مخصص لدعم التعليم في الدول منخفضة الدخل.
وتهدف إلى ضمان توفير تعليم شامل وعالي الجودة للأطفال، بإشراف مجلس إدارة يضم ممثلين عن الدول المانحة والشركاء العالميين لتحقيق أهداف التعليم المستدامة.
وانعقدت يومي 4 و5 ديسمبر 2024 في إكسبو دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بوفد ترأسه وكيل وزارة التعليم للتعاون الدولي الأستاذ الدكتور ناصر بن محمد العقيلي.
دعم التعليم العالميوأكد الدكتور ناصر العقيلي، أهمية التعليم كركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، مشيدًا بالتحولات النوعية التي يشهدها نظام التعليم السعودي وفق رؤية المملكة 2030.
وأشار إلى تطلع المملكة لتعزيز شراكتها مع المنظمة، لدعم التعليم في الدول منخفضة الدخل.
وناقشت الاجتماعات، عدد من القضايا الاستراتيجية المتعلقة بمستقبل التعليم العالمي، من بينها استراتيجية المنظمة لعام 2030، واستعراض تقرير الأداء السنوي لعام 2024.
دعم البرامج التعليميةهذا بالإضافة إلى اعتماد خطط وإجراءات تهدف إلى تحسين فعالية المنظمة، فيما سلط الضوء على التقارير المالية والتوقعات المستقبلية لدعم البرامج التعليمية.
وعلى هامش الاجتماعات، التقى وكيل الوزارة للتعاون الدولي الدكتور ناصر العقيلي بوزيرة الدولة للتعاون الدولي في دولة الإمارات، الدكتورة ريم الهاشمي.
واستعرضا أوجه التعاون المشترك بين البلدين في مجال التعليم، وسبل تبادل الخبرات لتعزيز التجارب التعليمية الناجحة.
وتأتي مشاركة المملكة في اجتماعات منظمة GPE امتدادًا لجهودها المستمرة في دعم التعليم على المستوى الدولي.
دعم التعليم في الدول منخفضة الدخلوسبق أن وقّع وزير التعليم الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان اتفاقية شراكة مع الرئيس التنفيذي للمنظمة السيدة لورا فريجنتي، في فبراير 2024، لدعم التعليم في البلدان منخفضة الدخل.
وتعد منظمة الشراكة العالمية للتعليم، أكبر صندوق دولي مخصص لدعم التعليم في الدول منخفضة الدخل.
وتهدف إلى ضمان توفير تعليم شامل وعالي الجودة للأطفال، بإشراف مجلس إدارة يضم ممثلين عن الدول المانحة والشركاء العالميين لتحقيق أهداف التعليم المستدامة.