الامارات | حيلة مدهشة اخترعتها طفلة صينية للتهرب من الدراسة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

حاولت طفلة ذكية ومخادعة تجنب الدراسة من خلال صنع دمية من ملابسها لتحل محل مكانها جالسة على كرسي الدراسة بينما كانت تختبئ في مكان قريب وتلعب. وأذهلت براعة الفتاة المجهولة مستخدمي الإنترنت الصينيين الذين تعجبوا من ذكائها وإبداعها.

وشارك والداها من يانغتشو بمقاطعة جيانغسو في جنوب شرق الصين قصتها في مقطع فيديو نُشر في 8 فبراير على إحدى منصات التواصل الاجتماعي الصينية الرئيسية.

وفي الفيديو، تجلس دمية ترتدي سترة قطنية صفراء وقبعة منتصبة على كرسي في غرفة النوم، "تدرس" وكأنها شخص حقيقي، بينما الإبنة تلعب في مكان قريب.

وعندما كشف والداها عن ذلك، قالت الابنة بعناد: "أنا هنا أدرس أيضًا" بينما تجمع أفراد أسرتها حولها، غير قادرين على التوقف عن الضحك. وقالت الأم في المنشور: "أولئك أعلاه لديهم سياسات (في إشارة للآباء)، بينما أولئك أدناه لديهم تدابير مضادة خاصة بهم. طلبت منها الدراسة والقيام بواجباتها المدرسية، ووضعت دمية هناك."

وأخبرت الأم موقع www.01ny.cn لاحقًا أن ابنتها نشطة للغاية ومنفتحة، لذا عندما ساد صمت غير عادي بعد دراستها لفترة، شعرت أن هناك شيئًا ما خطأ.

"بعد أن درست لفترة من الوقت دون أي ضوضاء، شعرت أن هناك شيئًا ما خطأ. دخلت غرفتها بهدوء، معتقدة أنها نامت، ولكن عندما اقتربت لإيقاظها، أدركت أن وجودها كان مزيفًا"، ولم توبخ الأم الفتاة بل جعلتها تكتب وظيفة إضافية كنوع من العقاب.

وفي الصين، غالبًا ما يؤدي الضغط الشديد والمنافسة بامتحانات القبول بالجامعات إلى قيام المعلمين والمدارس بتعيين كميات كبيرة من الواجبات المنزلية. وفي بعض الأحيان، يلجأ الأطفال المشاغبون إلى خداع والديهم لتجنب الدراسة. وأشاد مستخدمو الإنترنت الصينيون المضحكون بذكائها وإبداعها فقال أحد الأشخاص: "هذه هي التقنية التي تسمى الظهور في مكانين في نفس الوقت". وقال آخر: "يجب إرسال هذه الطفلة إلى الجيش للتدريب على التخفي والتمويه". فيما علق آخر: "لو استطاعت فقط أن تبذل نفس القدر من الطاقة في دراستها".