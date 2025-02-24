انت الان تتابع الذهب يستقر قرب أعلى مستوياته عند 2934.82 دولار للأوقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 24 فبراير 2025, 5:13 صباحاً

استقر الذهب في المعاملات الفورية، اليوم، عند 2934.82 دولار للأوقية (الأونصة). وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2950.10 دولار. وسجّل الذهب أعلى مستوى على الإطلاق عند 2954.69 دولار يوم الخميس. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة 0.1 بالمئة إلى 32.58 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين 0.7 بالمئة إلى 976.25 دولار.

كانت هذه تفاصيل خبر الذهب يستقر قرب أعلى مستوياته عند 2934.82 دولار للأوقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.