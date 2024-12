شكرا لقرائتكم خبر عن طقس السبت.. رياح مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من 3 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن المركز الوطني للأرصاد، تأثر 3 مناطق برياح مثيرة للأتربة والغبار، اليوم السبت.

حسب بيان المركز، تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.