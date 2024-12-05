مهندس زراعي يحذر من المبيدات الكيميائية في الزراعة المنزلية

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نصائح وإرشادات

تحذيرات من المبيدات الكيميائية في الزراعة المنزلية \

الدمام - شريف احمد - حذر مهندس زراعي من استخدام المبيدات الكيميائية في الزراعة المنزلية، مشدداً على ضرورة استبدالها بالمبيدات العضوية للحفاظ على صحة الإنسان والبيئة.وأكد المهندس أحمد الفرج، عضو نادي ”ارميها صح“، أهمية الاعتماد على البدائل العضوية في مكافحة الآفات الزراعية، مشيراً إلى خطورة المبيدات الكيميائية على الإنسان والحيوان والنظام البيئي.وأوضح الفرج أن نادي ”ارميها صح“ يقدم للمهتمين بالزراعة المنزلية نصائح وإرشادات حول استخدام التربة الزراعية وأنواع الأسمدة والمبيدات العضوية، بالإضافة إلى توعيتهم بأضرار المبيدات الكيميائية.كما أشار إلى تنوع البذور المتوفرة، مبيناً الفرق بين البذور المتوارثة والبذور الهجينة، والتي يتم إنتاجها من خلال انتخاب نباتين يحملان صفات مختلفة للحصول على ثمار ذات خصائص محددة.