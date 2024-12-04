شكرا لقرائتكم خبر عن استئصال ورم ليفي يُنهي معاناة عشرينية بمستشفى القنفذة العام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكّن فريق طبي في قسم النساء والولادة بمستشفى القنفذة العام، عضو تجمع مكة المكرمة الصحي، من إجراء عملية جراحية ناجحة أنهت معاناة مريضة تبلغ من العمر 29 عامًا، كانت تعاني من فقر دم حاد ناتج عن ورم ليفي كبير.

تشخيص الحالة وسرعة التعامل

وأوضح تجمع مكة الصحي أن المريضة راجعت عيادة النساء والولادة وهي تعاني من نزيف حاد خلال الدورة الشهرية أدى إلى انخفاض مستوى الهيموجلوبين لديها إلى 5 ملجرام، مما استدعى إسعافها بنقل الدم ثلاث مرات.



وبعد إجراء الفحوصات اللازمة، بما في ذلك التحاليل والأشعة التلفزيونية، تم تشخيص وجود ورم ليفي بحجم 14 × 10 × 7 سم، والذي كان السبب الرئيسي وراء حالتها.

وقرر الفريق الطبي إجراء عملية جراحية لاستئصال الورم الليفي، والتي تكللت بالنجاح. غادرت المريضة المستشفى وهي تتمتع بحالة صحية جيدة بعد استقرار حالتها وإنهاء معاناتها.