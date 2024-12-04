شكرا لمتابعة خبر عن التويجري يكشف سبب خروج الملك فهد غاضباً في القمة الخليجية عام 1990..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف رئيس هيئة السوق المالية سابقا الدكتور عبدالرحمن التويجري ، عن سبب خروج “الملك فهد” غاضباً وتركه للجلسة في القمة الخليجية بالدوحة ديسمبر عام 1990م.

وقال التويجري خلال لقاء مع برنامج ” في الصورة” بقناة روتانا خليجية ، كان في مشكلة بين البحرين وقطر على جزر فشت الديبل ، فأصرت قطر على أنها تكون الموضوع الأول للمناقشة في المؤتمر وكان الشيخ جابر حاضراً الجلسة، وتسبب ذلك في غضب الملك فهد وخروجه من الجلسة وتوقف الاجتماعات لأن مناقشة هذا الموضوع ليس بوقته.

وأشار التويجري ، في حديثه بأنه صارت محادثة جانبية بين الرؤساء بدون اجتماع رسمي حتى الجلسة النهائية، لافتا إلى أن الجلسات كان فيها توتر.