اخبار السعوديه

الكلباني عن تعدد الزوجات: اللي بيعدد لايأخذ من نفس البيئة لازم تنوع ..فيديو

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لمتابعة خبر عن الكلباني عن تعدد الزوجات: اللي بيعدد لايأخذ من نفس البيئة لازم تنوع ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف الداعية عادل الكلباني عن رأيه في مسألة تعدد الزوجات، ناصحا من يريد التعدد بعدم الأخذ من نفس البيئة.

وقال “الكلباني” خلال لقاء مع بودكاست “مزيج – حكايتي”: اللي بيعدد لاياخد من نفس البيئة، إذا كان من الرياض يأخذ من الحجاز، سعودي يأخذ من خارج المملكة”.

وأضاف: ” لازم تنوع، والزواج من الأقرباء ما يعد تعدد، إذا بتأكل جريش كل يوم بتمل لكن لما تأكل يوم فتوش ويوم قرصان يصير فيه اختلاف”.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا