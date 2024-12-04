شكرا لمتابعة خبر عن الكلباني عن تعدد الزوجات: اللي بيعدد لايأخذ من نفس البيئة لازم تنوع ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف الداعية عادل الكلباني عن رأيه في مسألة تعدد الزوجات، ناصحا من يريد التعدد بعدم الأخذ من نفس البيئة.

وقال “الكلباني” خلال لقاء مع بودكاست “مزيج – حكايتي”: اللي بيعدد لاياخد من نفس البيئة، إذا كان من الرياض يأخذ من الحجاز، سعودي يأخذ من خارج المملكة”.

وأضاف: ” لازم تنوع، والزواج من الأقرباء ما يعد تعدد، إذا بتأكل جريش كل يوم بتمل لكن لما تأكل يوم فتوش ويوم قرصان يصير فيه اختلاف”.