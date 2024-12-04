شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يبحث تطوير التعاون مع رئيس وزراء منغوليا والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.