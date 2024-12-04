شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يبحث تطوير التعاون مع رئيس وزراء منغوليا والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الرياض اليوم، لوفسانامسراي أيون إردين رئيس الوزراء بجمهورية منغوليا، وذلك على هامش قمة المياه الواحدة.
وجرى خلال اللقاء بحث آفاق التعاون بين البلدين وفرص تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة، بالإضافة إلى استعراض عدد من الموضوعات المدرجة في قمة المياه الواحدة.
وجرى خلال اللقاء بحث آفاق التعاون بين البلدين وفرص تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة، بالإضافة إلى استعراض عدد من الموضوعات المدرجة في قمة المياه الواحدة.