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ولي العهد يبحث تطوير التعاون مع رئيس وزراء منغوليا

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واس - الرياض 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - التقى صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الرياض اليوم، لوفسانامسراي أيون إردين رئيس الوزراء بجمهورية منغوليا، وذلك على هامش قمة المياه الواحدة.
وجرى خلال اللقاء بحث آفاق التعاون بين البلدين وفرص تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة، بالإضافة إلى استعراض عدد من الموضوعات المدرجة في قمة المياه الواحدة.

الحاضرون في اللقاء

حضر اللقاء، صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير الاستثمار خالد الفالح، ووزير المالية محمد الجدعان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الصين الشعبية السفير غير المقيم لدى جمهورية منغوليا عبدالرحمن بن أحمد الحربي، والوفد الرسمي لدولة رئيس الوزراء بجمهورية منغوليا.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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