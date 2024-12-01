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تدخل طبي عاجل ينقذ إصبع شاب من البتر في مكة

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عبدالعزيز العمري - مكة المكرمة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - نجح فريق طبي بمستشفى أجياد للطوارئ، أحد أعضاء تجمع مكة المكرمة الصحي، في إنقاذ إصبع شاب عشريني من البتر بعد تعرضه لتورم شديد في الإصبع السبابة نتيجة احتباس خاتم.

وأوضح تجمع مكة الصحي أن الشاب البالغ من العمر 25 عاماً حضر إلى طوارئ المستشفى وهو يعاني من تورم حاد في الإصبع، مما استدعى تدخلاً عاجلاً من فريق التدخل السريع بالتعاون مع فرقة من الدفاع المدني.
وجرى تحرير الخاتم في وقت قياسي، وتأكدت الطواقم الطبية من استعادة الإصبع لوضعه الطبيعي قبل مغادرة الشاب للمستشفى.

يُذكر أن مستشفى أجياد للطوارئ يواصل العمل بكامل طاقته الاستيعابية لتقديم خدمات صحية وعلاجية عالية الجودة للزوار والمعتمرين، بما يضمن سلامتهم وراحتهم أثناء تواجدهم في مكة المكرمة.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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