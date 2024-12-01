شكرا لقرائتكم خبر عن تدخل طبي عاجل ينقذ إصبع شاب من البتر في مكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نجح فريق طبي بمستشفى أجياد للطوارئ، أحد أعضاء تجمع مكة المكرمة الصحي، في إنقاذ إصبع شاب عشريني من البتر بعد تعرضه لتورم شديد في الإصبع السبابة نتيجة احتباس خاتم.



وأوضح تجمع مكة الصحي أن الشاب البالغ من العمر 25 عاماً حضر إلى طوارئ المستشفى وهو يعاني من تورم حاد في الإصبع، مما استدعى تدخلاً عاجلاً من فريق التدخل السريع بالتعاون مع فرقة من الدفاع المدني.

وجرى تحرير الخاتم في وقت قياسي، وتأكدت الطواقم الطبية من استعادة الإصبع لوضعه الطبيعي قبل مغادرة الشاب للمستشفى.



يُذكر أن مستشفى أجياد للطوارئ يواصل العمل بكامل طاقته الاستيعابية لتقديم خدمات صحية وعلاجية عالية الجودة للزوار والمعتمرين، بما يضمن سلامتهم وراحتهم أثناء تواجدهم في مكة المكرمة.