الجمارك تحبط تهريب أكثر من 480 ألف حبة كبتاجون إلى المملكة

تمكنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في منفذ جسر الملك فهد وميناء ضباء من إحباط محاولتي تهريب (480,494) حبة كبتاجون، عُثر عليها مخبأة في مركبة وشاحنة قدمتا إلى المملكة عبر المنفذين.

وأوضحت الهيئة أنه عُثر على المضبوطات في المحاولتين بعد خضوعهما للإجراءات الجمركية والكشف والمعاينة عبر التقنيات الأمنية، والوسائل الحية "الكلاب البوليسية"، حيث قدِمت أولًا مركبة عبر منفذ "جسر الملك فهد"، وعند إجراء عملية التفتيش عُثر على (200,000) حبة مُخبأة في تجويف الإطار الاحتياطي للمركبة, وفي المحاولة الثانية التي تمت في ميناء ضباء، عُثر على (280,494) كانت مُخبأة في إرسالية "مكائن" محمولة على إحدى الشاحنات القادمة عبر الميناء.

وأفادت الهيئة أنه بعد إتمام عملية الضبط، جرى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضمان القبض على مستقبلي المضبوطات داخل المملكة، حيث تم القبض عليهما وهما شخصان.

وأكّدت أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، وتقف بالمرصاد أمام محاولات أرباب التهريب، بالتنسيق والتعاون المستمر مع شركائها في المديرية العامة لمكافحة المخدرات، وذلك تحقيقًا لأمن المجتمع وحمايته من هذه الآفات.

ودعت الهيئة الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني (1910zatca.gov.sa) والرقم الدولي (00966114208417), حيث تقوم الهيئة من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب، ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.