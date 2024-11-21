السعودية | نقل شاغلي المستويات من الأول إلى السادس على رتبة معلم مساعد ومعلم ممارس

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

حددت وزارة التعليم، آلية نقل وترقية المعلمين والمعلمات وفقاً للائحة الوظائف التعليمية المعدلة التي أصدرتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال شهر جمادى الأولى الجاري.

وتضمنت الآلية نقل شاغلي المستويات الأول والثاني والثالث إلى رتبة (معلم مساعد)، ونقل شاغلي المستويات الرابع والخامس والسادس إلى رتبة (معلم ممارس)، وينقل إلى رتبة (معلم متقدم) من يمارس مهمات مشرف تربوي قبل تاريخ 19/‏‏‏‏‏4/‏‏‏‏‏1441 إذا كان من شاغلي المستويات (السادس أو الخامس أو الرابع)، وينقل إلى رتبة (معلم متقدم) من حصل على مؤهل الماجستير أو الدكتوراه عن طريق الإيفاد أو الابتعاث قبل تاريخ 19/‏‏‏‏‏4/‏‏‏‏‏1441 إذا كان من شاغلي أحد المستويات السادس أو الخامس أو الرابع، أو كان أي من هذين المؤهلين شرطاً لشغل الوظيفة التي يشغلها وتم تعيينه بموجب ذلك، على أن يوضع المنقول في الدرجة التي يساوي راتبها راتبه السابق وقت النقل، فإذا لم توجد درجة مساوية فيعطى راتب أقرب درجة تزيد على راتبه السابق على هذه الرتبة، فإذا كان راتبه يزيد على راتب آخر درجة في الرتبة المستحقة فيوضع على هذه الدرجة، وفي حال نقص صافي راتب المنقول فتصرف له مكافأة شهرية بمقدار النقص، على أن تتناقص بعد ذلك بقدر ما يحصل عليه من زيادة في راتبه، ويوقف صرف المكافأة كلها أو بعض منها بحسب ما يطرأ على وضعه الوظيفي الذي نتجت عنه الزيادة التي أدت إلى نقص في صافي راتبه. ومن كان يشغل المستوى السادس وتم نقله على اللائحة وكانت تصرف له مكافأة تعادل علاوته في ذلك المستوى لوصوله إلى الدرجة الأخيرة منه، فيستمر في صرف فرق هذه المكافأة على أن تتناقص بعد ذلك بقدر ما يحصل عليه من زيادة في راتبه وفقا لـ “عكاظ”.

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