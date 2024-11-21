أعربت سفارة المملكة العربية السعودية في باكستان عن إدانة المملكة للهجوم الذي حدث على نقطة تفتيش مشتركة في مدينة بانو في إقليم خيبر بختونخوا الباكستانية، مما أسفر عن وفاة وإصابة عدد من الأشخاص. وتجدد السفارة موقف المملكة الرافض لكل أشكال العنف والإرهاب، وتقدمت السفارة بأحر التعازي وصادق المواساة لأسر الضحايا والحكومة وشعب باكستان، مع تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.



كانت هذه تفاصيل خبر سفارة السعودية في باكستان: المملكة تدين الهجوم على نقطة تفتيش مشتركة في مدينة "بانو" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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