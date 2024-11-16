شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح صالة الفنون البصرية بالطائف بحضور 25 فنانًا ومشاركة واسعة من المهتمين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشّن مدير عام جمعية الثقافة والفنون خالد الباز، فعالية "رحلة فن لعروس المصائف" التي أقيمت في مقر جمعية الثقافة والفنون بالطائف، بمشاركة 25 فنانًا وفنانة من محافظة جدة.



بدأت الفعالية بعرض مشهدية مسرحية قدمتها فرقة مسرح الطائف، تبعتها مراسم افتتاح صالة الفنون البصرية بمعرض جماعي لفناني وفنانات الطائف، والذي حظي بإعجاب الحضور.



الفنون البصرية في الطائف

وخلال الأمسية، ألقى فيصل الخديدي، مدير جمعية الثقافة والفنون بالطائف، محاضرة تناول فيها تاريخ ومسيرة الفنون البصرية في الطائف، مستعرضًا أبرز المحطات التي شكّلت ملامح هذا الفن في المنطقة.

كما قدمت مجموعة "أقطار" عرضًا مرئيًا عن مشروعهم الفني، مما أضفى بعدًا جديدًا للفعالية، واختتمت الفعالية بمقطوعات غنائية مميزة أدتها فرقة كورال الجمعية بقيادة رئيس اللجنة الموسيقية الفنان سعد العاطف.

وفي ختام الأمسية، قدّم فيصل الخديدي هدية تذكارية لخالد الباز، تكريمًا لدوره البارز في دعم الثقافة والفنون.