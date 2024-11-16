شكرا لقرائتكم خبر عن العدوان على غزة.. ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 43799 والان نبدء بالتفاصيل

أخبار متعلقة ارتفاع ضحايا العدوان على لبنان إلى 3445 قتيلًا استشهاد 7 فلسطينيين في قصف الاحتلال خيامًا للنازحين بخان يونس

الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ مطلع أكتوبر 2023 إلى 43799 شهيدًا، ونحو 103601مصاب، معظمهم من النساء والأطفال.وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، باستشهاد 35 فلسطينيًا وإصابة 111 بجروح مختلفة وحروق بعضها خطيرة، بالإضافة إلى ارتكاب 3 مجازر بحق العائلات الفلسطينية، خلال الساعات 24 الماضية، في قصف الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.وأكدت وجود عشرات الشهداء تحت ركام المنازل المدمرة في جميع مناطق القطاع، لم يتم انتشالهم، لعدم توفر الإمكانيات والوقود اللازم لتشغيل المعدات.